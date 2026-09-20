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Kavşakta çarpışma sonrası Tofaş kullanılamaz hale geldi, 3'ü ağır 4 yaralı

Konya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Tofaş hurdaya döndü; 3'ü ağır 4 kişi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:37

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma sonrası Tofaş kullanılamaz hale geldi, 3'ü ağır 4 yaralı

kaza yeri ve araçlar:

Konya'nın Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, öğle saatlerinde Küçük Kumköprü Caddesi ile Adana Çevre Yolu Caddesi kavşağında iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, sürücü O.Ö. yönetimindeki 42 SC 970 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.Z. idaresindeki 42 EM 061 plakalı BMW çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş hurdaya döndü.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından O.Ö., E.Z., M.Ç. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

soruşturma:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3’Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI. KAZADA...

KONYA’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3’Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI. KAZADA TOFAŞ MARKA OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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