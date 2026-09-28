kavşakta çarpışma: tofaş otomobil ikiye bölündü, iki sürücü yaralandı

olay yeri ve çarpışmanın seyri:

Kaza, Konya-Adana kara yolu üzeri Konya Ereğli Caddesi Pankobirlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönünden Adana istikametine seyir halinde olan 01 APM 861 plakalı Tofaş otomobili G.A. (23) kullanıyordu. Hakan Kılıç Caddesi Orman Fidanlık Müdürlüğü istikametinden Konya Ereğli Caddesi yönüne gelen 46 NC 457 plakalı hafif ticari aracı O.N. (31) yönetiyordu.

Kavşakta meydana gelen yan çarpışmada, çarpmanın şiddeti sonucu Tofaş otomobilin gövdesi ikiye ayrıldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsünün yapılan ölçümde 0,98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayın tanıkları, çarpmanın çok şiddetli olduğunu ve araçlardan birinin parçalandığını belirtti.

yaralıların müdahalesi ve soruşturma:

Kazada her iki sürücü de yaralandı; Tofaş sürücüsü G.A. (23) ile hafif ticari araç sürücüsü O.N. (31) için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde itfaiye ekipleri aracın güvenliğini sağlarken, polis ekipleri çevre güvenliği ve delil toplama çalışmalarına başladı. Yetkililer, kazanın kesin oluş nedeninin ve kusur oranlarının belirlenmesi için tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

Uzmanlar, kavşaklarda hız ve dikkat eksikliği ile alkollü araç kullanımının benzer ağır sonuçlara yol açtığını vurguluyor; bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına uyması ve alkol almış şekilde araç kullanmaması gerektiği tekrarlandı.

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