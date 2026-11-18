Kavşakta çarpışma zincirleme kazaya dönüştü: 7 yaralı

Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Kaza, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Şadi A. idaresindeki 06 BJA 919 plakalı otomobil ile Espir Ü. yönetimindeki 06 DK 9999 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, arkadan gelen İbrahim O. yönetimindeki 50 AD 454 plakalı hafif ticari araca çarptı ve zincirleme kaza oluştu.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve tanık ifadelerinin ardından kazanın oluş şekli ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik işlemler sürüyor.

NEVŞEHİR’DE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.