Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0333 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.912,41 -0,39%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,31 -0,99%
--°

kavşakta kırmızı ışık ihlali: cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kastamonu Doğu Çevreyolu Tosya kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücüye işlem yapıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:14

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 18:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

kavşakta kırmızı ışık ihlali: cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

kavşakta kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı

Kastamonu'da Doğu Çevreyolu Tosya karayolu kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve plakaları kolluk kuvvetleri tarafından tespit edildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 48 BAG 835 plakalı Volkswagen marka cip ile C.A. yönetimindeki 37 ADB 992 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma ve idari işlem:

Olay yerinde yapılan inceleme sonucu kazaya, cip sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Kolluk ekipleri tarafından tespit edilen ihlal nedeniyle cip sürücüsü M.İ.'nin sürücü belgesine iki ay süreyle el konuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve olayın meydana gelişine ilişkin detayları kayıt altına alıyor.

KASTAMONU’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇİPİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDAN GELEN KAZADA 2...

KASTAMONU’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇİPİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDAN GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi...
images

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti
images

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı