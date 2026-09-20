kavşakta kırmızı ışık ihlali: cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

kavşakta kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı

Kastamonu'da Doğu Çevreyolu Tosya karayolu kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve plakaları kolluk kuvvetleri tarafından tespit edildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 48 BAG 835 plakalı Volkswagen marka cip ile C.A. yönetimindeki 37 ADB 992 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma ve idari işlem:

Olay yerinde yapılan inceleme sonucu kazaya, cip sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Kolluk ekipleri tarafından tespit edilen ihlal nedeniyle cip sürücüsü M.İ.'nin sürücü belgesine iki ay süreyle el konuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve olayın meydana gelişine ilişkin detayları kayıt altına alıyor.

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