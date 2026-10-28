Kavşakta kontrolden çıkan otomobil bariyere çarpıp taklalar atarak çayırlığa savruldu

Kaza anı ve görüntüler:

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kemerburgaz-Hasdal yolu Caddesi üzerindeki Göktürk Kavşağında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği belirtilen otomobil önce kavşaktaki bariyerlere çarptı, ardından taklalar atarak yol kenarındaki çayırlık alana savruldu.

Kaza anı, aynı yönde seyir halinde bulunan başka bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın bariyere çarpma anı ve sonra takla atarak çayırlığa savrulduğu açık şekilde izlenebiliyor.

Olay yeri ve araç bilgileri:

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre kazaya karışan aracın plakası 34 UR 4632 olarak tespit edildi. Kaza sırasında sürücünün neden kontrolü kaybettiği henüz bilinmiyor; olay yerindeki ilk tespitler, çarpmanın ve devamındaki taklaların aracın savrulmasına neden olduğunu gösteriyor.

Olayın hemen ardından araçtan çıkan bir kadın, yaşadığı korkunun etkisiyle ağladı ve gözyaşlarına hakim olamadı; bu anlar da kameralara yansıdı. Kazaya ilişkin diğer görgü tanıkları ve yoldan geçen sürücüler de görüntülerin kayda alındığını bildirdi.

Müdahale ve güvenlik çalışmaları:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 3 kişiye olay yerinde müdahale etti; durumu araçta müdahale edilebilecek biçimde değerlendirilen yaralılar için ekipler ilk yardım uyguladı.

İtfaiye ekipleri ise takla atan otomobil ve çevresinde güvenlik ve kurtarma çalışması yürüttü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; yol üzerinde ve kavşakta olası trafik riski değerlendirilerek gerekli tedbirler alındı.

Kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme sürüyor; olay yerindeki görüntüler ve ekiplerin ilk bulguları, kazanın oluş şeklinin aydınlatılmasında önemli ipuçları sunacak.

KEMERBURGAZ-HASDAL YOLU CADDESİ ÜZERİNDEKİ GÖKTÜRK KAVŞAĞI'NDA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNCE BARİYERLERE ÇARPTI ARDINDAN TAKLALAR ATARAK ÇAYIRLIK ALANA SAVRULDU.