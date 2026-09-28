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Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da YSE Kavşağı yakınında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Abuzer P., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza ayrıntıları

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınlarında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abuzer P. yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çarpışmaya karışan otomobilin sürücüsü ve plakasına ilişkin bilgiler henüz belirlenemedi.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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