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Kavşakta tehlikeli gösteri: Sürmene'de iki sürücüye 281 bin lira ceza

Trabzon Sürmene'de kavşakta drift yapan 2 sürücüye 281 bin TL ceza kesildi; ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçlar otoparka çekildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta tehlikeli gösteri: Sürmene'de iki sürücüye 281 bin lira ceza

olayın ayrıntıları:

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kavşakta, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili yapılan incelemede, drift yapan 2 sürücü ekiplerce belirlendi.

Görgü tanıkları veya olay zamanı hakkında ek bir bilgi paylaşılmadı; yetkililerin tespit ve müdahalesi sonucu sürücüler hakkında işlem başlatıldı.

uygulanan yaptırımlar:

Trafik ekiplerince, sürücülere toplam 281 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu, drift yapılan araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

trafik güvenliği ve yaptırımın önemi:

Kavşak gibi ortak kullanım alanlarında yapılan bu tür tehlikeli sürüşler, diğer sürücüler ve yayalar için ciddi risk oluşturur. Yetkili birimlerce uygulanan idari yaptırımlar, benzer davranışları caydırma ve trafik güvenliğini sağlama amacı taşımaktadır.

TRABZON’UN SÜRMENE İLÇESİNDE KAVŞAKTA DRİFT YAPARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 2...

TRABZON’UN SÜRMENE İLÇESİNDE KAVŞAKTA DRİFT YAPARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 2 SÜRÜCÜYE TOPLAM 281 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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