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Kavşakta yan çarpışma: Fiat Tofaş ikiye bölündü, iki kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kavşakta hafif ticari aracın yandan çarpması sonucu Fiat Tofaş otomobil ikiye bölündü; iki sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta yan çarpışma: Fiat Tofaş ikiye bölündü, iki kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Kaza, Konya-Adana kara yolu üzerindeki Konya Ereğli Caddesi Pankobirlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Adana yönüne giden G.A. (23) idaresindeki 01 APM 861 plakalı Fiat Tofaş otomobile, Hakan Kılıç Caddesi Orman Fidanlık Müdürlüğü yönünden Konya Ereğli Caddesi doğrultusunda seyir eden O.N. (31) yönetimindeki 46 NC 457 plakalı hafif ticari araç sağ yanından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Fiat Tofaş otomobil ikiye bölündü. Olayda otomobil sürücüsü G.O. ile hafif ticari aracın sürücüsü O.N. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı ve her iki yaralı ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

sürücüde alkol tespiti ve soruşturma:

Yapılan incelemede hafif ticari aracın sürücüsü O.N.'nin 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerine intikal eden ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili tahkikat ve olayın trafik yönünden değerlendirilmesi devam ediyor.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ KAVŞAKTA OTOMOBİLE...

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ KAVŞAKTA OTOMOBİLE YANDAN ÇARPTI. KAZADA TOFAŞ OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNÜRKEN, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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