Kavuncular Sokak'ta 18 yaşındaki Ela Pınar mesleğini tezgâhta gösteriyor

Genç ustanın mesleğe başlangıcı:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ela Pınar, Çıraklık Eğitim Merkezi Kasaplık Bölümü'nden mezun olarak mesleğe adım attı. Kavuncular Sokak'ta faaliyet gösteren bir kasap dükkânında çalışan Pınar, yaklaşık 4 senedir sürdürdüğü uygulamalı eğitim ve iş deneyimiyle mesleğe hızla ısındı.

Ustalık gerektiren uygulamalar:

Genç usta, karkas hayvanın kemik sökümünü tek başına yapan yetkinlikleriyle dikkat çekiyor. Kesim işlemlerini pratik ve hijyenik biçimde gerçekleştiren Pınar, ayrıca müşteriye sunulan etleri özel marinasyon yöntemleriyle hazırlıyor. Bu beceriler, dükkâna gelen müşterilerin güvenini kazanmasını sağlıyor.

Eğitim ve destek vurgusu:

Meslek eğitiminin rolüne dikkat çeken MESEM Meslek Dersleri Öğretmeni Ozan Özgür, öğrencisiyle gurur duyduklarını belirtiyor ve böyle başarıların desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Pınar'ın uygulamadaki başarısı ve özgüveni, öğretmeninin vurguladığı mesleki eğitimin etkisini yansıtıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde Pınar kısa sürede daha geniş bir kitleye ulaştı; tezgâh arkasındaki ustalığı ve müşteri memnuniyeti, genç kasabın yerel çapta tanınmasında önemli rol oynadı.

KASAP USTASI ELA PINAR