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Kavurucu sıcakta çobanlık: su tüketimi ve eleman sıkıntısı öne çıkıyor

Hatay'da yazın kavurucu sıcağında hayvanlarını otlatan çobanlar günde yaklaşık 10 litre su tüketiyor; maaşlar 80 bin TL'ye ulaşsa da işçi bulmak zor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kavurucu sıcakta çobanlık: su tüketimi ve eleman sıkıntısı öne çıkıyor

sıcaklık ve çalışma koşulları:

Hatay'da yaz aylarında sıcaklıkların etkisini sürdürmesiyle çobanlık zorlu bir mesai haline geliyor. Bölgedeki sıcaklıkların zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktığı belirtilirken, sahadaki çobanlar gündelik işleri sırasında ciddi ısı stresiyle karşılaşıyor. Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Zobi, kendi hayvanlarının bakımını bizzat üstleniyor ve yazın zorluğuna dikkat çekiyor.

Zobi, saha koşullarının mevsime göre değiştiğini, kışın işin daha rahat olduğunu ancak yazın sıcaklığın işleri zorlaştırdığını belirtiyor. Bu koşullar nedeniyle sektörün çalışan bulma sıkıntısı yaşadığı, işin fiziksel yükü ve uzun saatler nedeniyle tercih edilmediği ifade ediliyor.

su tüketimi ve işgücü meselesi:

Çobanların yoğun sıcağa karşı korunma yöntemlerinin başında bol sıvı tüketimi geliyor. Mehmet Zobi günlük su tüketimini yaklaşık 10 litre olarak bildiriyor ve hem kendisinin hem de hayvanlarının sürekli suya erişiminin hayati önemde olduğunu vurguluyor. Hayvan sağlığının korunması için su temini ve düzenli bakımın ihmal edilmemesi gerektiği ön plana çıkıyor.

İşgücü açısından ise Zobi, çobanların aylık ücretlerinin 80 bin TLyi bulduğunu söylüyor ancak bu ücretlere rağmen nitelikli personel bulunamadığını kaydediyor. İşin zorluğu ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle çalışacak eleman bulmanın güç olduğunu, ihtiyaç duyulduğunda çocukların yardımıyla işlerin sürdürüldüğünü aktarıyor.

Genel tablo, yaz aylarında çobanlığın hem fiziksel hem de lojistik açıdan ek önlemler gerektirdiğini gösteriyor. Su temini, hayvan bakımı ve nitelikli işgücü temini, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından belirleyici faktörler olmaya devam ediyor.

ÇOBAN MEHMET ZOBİ

ÇOBAN MEHMET ZOBİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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