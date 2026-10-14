Kavuş'tan merkeze uzak mahallelerde eşit hizmet vurgusu

Kavuş mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Konya’nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkezden uzak mahallelere yönelik ziyaretlerini kesintisiz sürdürüyor. Evliyatekke, Botsa, İkipınar, Yeşildere, Kayadibi, Yeşiltekke ve Çukurçimen mahallelerinde bir araya geldiği sakinlerle hem yapılan çalışmaları değerlendiren hem de talep ve önerileri dinleyen Kavuş’a ziyaretlerinde AK Parti Meram İlçe Başkan Yardımcısı Murat Döğdü ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Büyükmatur eşlik etti.

Ziyaretlerde hangi konular ele alındı:

Ziyaretler sırasında bugüne kadar hayata geçirilen hizmetler masaya yatırıldı, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları tespit edildi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanabilir çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar altyapı, yol, sosyal alan düzenlemeleri ve küçük ölçekli çevre düzenlemeleri gibi taleplerini aktardı; yetkililer talepleri not ederek uygulanabilirlik ve öncelik sırasına göre değerlendirme sözü verdi.

Başkan Kavuş, mahallelerin sorunlarının yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yaparak, "Bizim için belediyecilik, yalnızca hizmet üretmek değil, hemşehrilerimizle bir arada olmak, onları dinlemek ve ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmektir" dedi. Kavuş, hem yapılan işler hakkında bilgi verdi hem de vatandaşların beklentilerini doğrudan dinlemenin yol gösterici olduğunu belirtti.

Ulaşılabilir belediyecilik ve gönül birliği:

Kavuş, ziyaretlerin amaçlarından birinin halkla doğrudan iletişim kurmak olduğunu vurguladı ve "Bizim anlayışımızda hizmetin de muhabbetin de mesafesi olmaz" sözleriyle bu yaklaşımı özetledi. Başkan ayrıca mahalle sakinlerinin kapılarını çalmanın, hal hatır sormanın ve taleplere ortak akılla çözüm aramanın belediyeciliğin vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çekti.

Meram’ın her mahallesine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kavuş, "Bugün de yedi mahallemizde hemşehrilerimizle buluştuk, taleplerini dinledik, yapabileceklerimizi istişare ettik. İnşallah aynı samimiyet ve gayretle Meram’ımızın her mahallesine hizmet götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ziyaretler, hem mevcut hizmetlerin değerlendirilmesine hem de önceliklendirme sürecine halkın katılımını sağlaması açısından planlı şekilde sürdürülecek.

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ, MERKEZE UZAK MAHALLELERE YÖNELİK ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. EVLİYATEKKE, BOTSA, İKİPINAR, YEŞİLDERE, KAYADİBİ, YEŞİLTEKKE VE ÇUKURÇİMEN MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEN BAŞKAN KAVUŞ, MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK HEM YAPILAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ HEM DE TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ.