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Kavuştu'da küllerin arasından yeşeren umut: sedir tohumları filizlendi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kavuştu Mahallesi'nde 14 Ağustos 2025'te yanan alanlarda başlatılan çalışmada, toprakla buluşturulan 17 ton sedir tohumu filizlendi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Kavuştu'da küllerin arasından yeşeren umut: sedir tohumları filizlendi

Kavuştu'da yeniden yeşeren alanlar

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Kavuştu Mahallesinde 14 Ağustos 2025 tarihinde çıkan orman yangınında zarar gören alanların rehabilitasyonu için yürütülen çalışmalar meyvesini veriyor. Yangının ardından toprağa verilen tohumların bir kısmı kısa sürede filizlenerek bölgeyi yeniden yeşillendirme sürecinin başladığını gösterdi.

çalışmanın kapsamı:

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada, yangından etkilenen arazilerde toprakla buluşturulan 17 ton sedir tohumunın filizlendiği bildirildi. Müdürlük yetkilileri, etkilenen alanların yeniden ormanla buluşturulması hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini ve her karış toprağın yeşertilmesi taahhüdünde bulunduklarını açıkladı.

ilerleyen döneme yönelik beklenti:

Filizlenen tohumlarla birlikte bölgedeki yeşil örtünün zamanla toparlanması ve yaşanan kayıpların azaltılması amaçlanıyor. Yetkililer, sürdürülen çalışmaların takip edilerek gerekli bakım ve korumanın sağlanacağını, böylece yanan alanların kademeli olarak eski dokusuna kavuşmasının hedeflendiğini vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİ KAVUŞTU MAHALLESİ’NDE 14 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE MEYDANA GELEN ORMAN...

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİ KAVUŞTU MAHALLESİ’NDE 14 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN ALANLARIN YENİDEN YEŞİLLENDİRİLMESİ İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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