Kayabağlar'da öğretmenler günü ziyareti

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas, beraberindekilerle öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutladı.

ziyarette teşekkür ve takdir:

Ziyaretlerde Başkan Nas ve beraberindekiler, eğitimcilerin emek ve özverileri için teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti.

belediye tarafından yapılan açıklama:

Kayabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, geleceğin mimarı olan öğretmenlerin fedakarlıkları ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.

KAYABAĞLAR’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ