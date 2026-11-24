Kayabağlar'da öğretmenler günü ziyareti
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas, beraberindekilerle öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutladı.
ziyarette teşekkür ve takdir:
Ziyaretlerde Başkan Nas ve beraberindekiler, eğitimcilerin emek ve özverileri için teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti.
belediye tarafından yapılan açıklama:
Kayabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, geleceğin mimarı olan öğretmenlerin fedakarlıkları ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.
KAYABAĞLAR’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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