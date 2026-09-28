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Kayalık alanda düşen taşla yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kayseri Hacılar'da babasının kucağındayken kayalıklardan kopan taşın başına isabet ettiği iddia edilen 3 yaşındaki K.Ş., hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayalık alanda düşen taşla yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kayseri'de kayalıklarda yaşanan talihsiz kaza

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayalık bir alanda meydana geldiği belirtilen olayda, babası R.Ş.'nin kucağında olan 3 yaşındaki K.Ş., yürüyüş sırasında kayalıklardan kopan taş parçasının başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Bölgeden yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta kayalık alanda yürüyüşe çıkan baba R.Ş., oğlu K.Ş.'yi kucağında taşıyordu. Bu sırada kayalıklardan kopan taş parçalarının çocuğun başına düştüğü bildirildi. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Hayatını kaybeden bebeğin cenazesi, Hulusi Akar Cami'de öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayatını kaybeden çocuğun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay, mahallede üzüntüye yol açarken yetkililer yaşanan kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor ve soruşturmanın ardından net bulguların paylaşılacağı belirtildi.

KAYSERİ&#039;NİN HACILAR İLÇESİNDE KAYALIK ALANDA YÜRÜYEN BABASININ KUCAĞINDAYKEN, KAYADAN KOPAN TAŞ...

KAYSERİ'NİN HACILAR İLÇESİNDE KAYALIK ALANDA YÜRÜYEN BABASININ KUCAĞINDAYKEN, KAYADAN KOPAN TAŞ PARÇASININ BAŞINA İSABET ETMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 3 YAŞINDAKİ BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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