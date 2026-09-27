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Kayalıklarda saklanan kaplumbağayı vatandaşlar kurtardı

Elazığ Palu'daki Akdağ yangınında alevlerden kaçan kaplumbağa, bölgedeki vatandaşların müdahalesiyle suyla canlandırıldı ve güvenli bir alana bırakıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 00:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Kayalıklarda saklanan kaplumbağayı vatandaşlar kurtardı

Elazığ Palu'da alevlerden kaçan kaplumbağanın kurtarılması:

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Akdağ bölgesindeki dağlık alanda çıkan yangın, yaban hayatını tehdit etti. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sırasında bir kaplumbağa, alevlerden kurtulmak için kayalıkların arasına saklandı.

vatandaşların müdahalesi:

Bölgede yangına müdahale eden ve söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, kayalıkların arasında kaplumbağayı fark etti. Birlikte hareket ederek hayvanın üzerine su döktüler ve bir süre kontrol altında tutarak kendine gelmesini sağladılar. Bu müdahale, kaplumbağanın yaşam belirtisi göstermesine yardımcı oldu.

canlıların korunması ve sonrası:

Yakın takibin ardından kaplumbağa, yangından uzak ve daha güvenli olduğu değerlendirilen bir alana bırakıldı. Olay, yerel halkın küçük canlılara yönelik duyarlılığını ortaya koyarken, yangınların yaban hayatı üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtirken, vatandaşların zamanında ve doğru müdahalesinin olumlu sonuç verdiği vurgulandı.

Bu tür olaylar, orman yangınlarında sadece bitki örtüsünün değil, küçük memeli, sürüngen ve kuş türlerinin de risk altında olduğunu hatırlatıyor. Toplumsal farkındalık ve hızlı müdahale, yerel yaban hayatının korunmasında belirleyici rol oynuyor.

ELAZIĞ&#039;DA YANGINDAN KAÇAN KAPLUMBAĞAYA VATANDAŞLAR SAHİP ÇIKTI

ELAZIĞ'DA YANGINDAN KAÇAN KAPLUMBAĞAYA VATANDAŞLAR SAHİP ÇIKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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