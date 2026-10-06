Kayapa OSB'de atık tesisi tartışması: trafik ve çevresel kaygılar öne çıktı

Kayapa OSB'de planlanan tesis ve talepler:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Belediye Başkan Yardımcıları, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıda sanayi bölgesi temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda ağırlıklı olarak Kayapa-Kuruçeşme Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi'nin yeri, bölge trafiği ve çevresel etkiler konuşuldu.

Belediyenin itirazı ve hukuki adımlar:

Başkan Özdemir, tesisin planlandığı noktanın doğru olmadığını vurgulayarak, "Biz orada yapılmasını istemiyoruz. Yüksek sesle bağırıyoruz. Bu durumu hukuka da taşıdık." dedi. Özdemir, Kayapa'nın mevcut ulaşım sorunlarının olduğu bir bölge olduğunu; tesisten kaynaklanacak ilave araç trafiğinin kentin ulaşım yükünü artıracağını belirtti.

Çevresel kaygılar ve belediye yetkileri:

Özdemir, tesisin yaratacağı çevresel yükün belediyenin tek başına giderebileceği türden olmadığını ifade etti. Ayrıca taş ocağı ve maden ocağı izinlerinin ilçe belediyesinin onayı olmadan verildiğini söyleyerek, "İlçe belediyelerinin yetkileri o kadar minimize edilmiş ki kıpırdayamıyorsunuz. İlçe belediyelerinin yetkilerinin yükselmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Başkan, katı atık tesisinin üretmesi muhtemel enerjinin TEKNOSAB'ta kullanılmasına yönelik teklifin de gündeme geldiğini, bununla ilgili hukuki ve kanuni tartışmaların sürdüğünü aktardı.

Sanayicilerin trafik endişesi:

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy toplantının OSB'de yapılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti ve bölgede yoğun ağır taşıt trafiğine dikkat çekti. Toy, "Buradan yaklaşık 3 bin araç geçiyor. Bu çöplüğün yapılması ile birlikte herhalde bin araç daha geçmeye başlayacak. Toplam araç sayısı 4 bine ulaşacak" diyerek yolun gelecekte kilitlenme ve kaotik bir hal alma riskine işaret etti.

Toplantıda Kayapa OSB Müdürü Mukaddes Şanlı tarafından bölgeye ilişkin bir sunum yapıldı. Sanayi temsilcileri ihtiyaç ve sorunlarını sıralarken, hem çevresel etkilerin azaltılması hem de trafik yükünün hafifletilmesine yönelik ortak çözüm arayışının süreceği kaydedildi.

Görüşmelerde ayrıca ilçede taş ocağı kapasite artışı ve İnegazi'de planlanan çimento fabrikası gibi girişimler hatırlatıldı; Nilüfer'in bu gelişmeler nedeniyle riskli konumda olduğu vurgulandı. Belediye ile OSB yönetimi arasında diyalogun devam edeceği ve çözüm arayışlarının sürdürüleceği belirtildi.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA KAYAPA-KURUÇEŞME KATI ATIK BERTARAF VE DEPOLAMA TESİSİ’NİN YERİ, ÇEVRE VE TRAFİKTE OLUŞTURACAĞI SORUNLARI AKTARDI. KATI ATIK TESİSİNİN YERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU VURGULAYAN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, "‘ŞEHRİ DAHA GÜZEL NASIL YAPARIZ?’ DİYE GELDİK. ANCAK KARŞI GÖRÜŞ VERMEMİZE RAĞMEN ÇÖP TESİSİ KURULUYOR" DEDİ