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Kayapınar Abdulkadir Aksu Caddesi'nde araç çarpışması: üç kişi yaralandı

Kayapınar Abdulkadir Aksu Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu üç kişi yaralandı; 112 ekipleri müdahale etti, kaza yerinde inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayapınar Abdulkadir Aksu Caddesi'nde araç çarpışması: üç kişi yaralandı

Kayapınar'da trafik kazası

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Abdulkadir Aksu Caddesi üzerinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışma sonrası araçlardan biri yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Kaza anı ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılara müdahale edildi ve gerekli sağlık işlemleri başlatıldı.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada 3 kişi yaralandı; yaralılardan alınan ilk bilgilerin ardından sağlık kuruluşlarına sevkleri gerçekleştirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil çalışması ile trafik akışının düzenlenmesi yapıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik ve adli inceleme sonucunda netleşeceğini belirtti. Bölgedeki sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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