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Kayapınar stat yolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi stat yolunda dört aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı; 112 ekipleri müdahale edip yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayapınar stat yolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

kayapınar stat yolunda zincirleme kaza

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, stat yolunda seyir halindeki dört aracın çarpışması sonucu zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada çeşitli derecelerde yaralanan 3 kişi için olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksama meydana geldi; araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.

KAYAPINAR İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

KAYAPINAR İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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