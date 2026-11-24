Olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, yolboyu mevkiinde geri manevra yapan kum yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazanın ardından yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı; araçta ise belirgin ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Maddi hasar ve inceleme:

Araçtaki hasarın tespiti ve olay yerindeki ilk değerlendirmelerin ardından ilgili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturma kapsamında kazanın oluş şekli ve nedenlerini netleştirecek.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPAN KAMYON KONTROLDEN ÇIKARAK YAN YATTI. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.