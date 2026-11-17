Kayapınar'da 9 ayda 2 bin 550 yeni üye

AK Parti Kayapınar İlçe Teşkilatı, dokuz aylık dönemde 2 bin 550 yeni üyeyi partiye kazandırarak dikkat çeken bir örgütlenme başarısı elde etti. İlçe Başkanı Serkan Kahraman ve teşkilat mensupları, elde edilen sonucu ilçe başkanlığında düzenlenen bir buluşmayla kutladı.

kazanımın arkasındaki ekip çalışması:

Kahraman, başarının tek bir kişinin eseri olmadığını vurguladı; ana kademe teşkilatı, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve mahalle başkanlarının koordinasyonunun belirleyici olduğunu belirtti. Ziyaretler, saha çalışmaları ve düzenli temaslar sayesinde vatandaşlarla kurulan bağların güçlenmesinin bu sonuca doğrudan katkı sağladığı ifade edildi.

İlçe başkanının açıklamasına göre partilerine katılan yeni üyeler, teşkilat için birer sorumluluk kaynağı olarak değerlendiriliyor. Kahraman, bu rakamı bir son nokta olarak görmediklerini; aksine artan sorumlulukların daha fazla çalışmayı gerektirdiğini kaydetti ve teşkilatın her kademesiyle aynı uyum ve kararlılıkla yoluna devam edeceğini söyledi.

üye iletişimi ve geleneksel uygulamalar:

Kayapınar teşkilatının çalışmaları sadece yeni üye kazanımıyla sınırlı kalmadı; mevcut üyelerle ilişkilerin güçlendirilmesi de öncelikler arasında yer aldı. Daha önce yerel basına yansıyan etkinliklerde parti üyelerine yapılan ziyaretler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgelerinin takdimi, bu yaklaşımın somut örnekleri olarak belirtildi.

İlçe danışma toplantılarında saha faaliyetleri, vatandaşlarla iletişim yöntemleri ve teşkilat içi koordinasyon ele alınarak düzenli temasın sürdürülmesine önem verildi. Buluşmada üzerinde 2 bin 550 yeni üye yazılı pasta kesilirken, Kahraman ve ekip hatıra fotoğrafı çektirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Kahraman ayrıca ailelerin teşkilat çalışmalarına sağladığı anlayış ve desteğe özel vurgu yaptı.

Teşkilat yetkilileri, elde edilen sonuçları yeni hedefler için güçlü bir başlangıç olarak gördüklerini; amaçlarının bu ivmeyi koruyup daha fazla vatandaşa ulaşmak ve beklentilere cevap vermek olduğunu belirtti.

İLÇE BAŞKANLIĞINDAKİ BULUŞMADA, ÜZERİNDE "2 BİN 550 YENİ ÜYE" YAZILI PASTA KESİLDİ.