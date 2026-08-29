Kaygan yol su birikintisi kazaya neden oldu: Sarıkamış'ta hafif ticari araç şarampole devrildi

Kaygan yol su birikintisi kazaya neden oldu

Sarıkamış'ta yağışlı havanın etkisiyle Kars-Sarıkamış kara yolu üzerindeki TOKİ konutları bölgesi yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kars'tan Sarıkamış istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, yol kenarında biriken suya girince sürücünün kontrolü kayboldu ve araç yoldan savrularak şarampole devrildi.

Kaza nasıl oldu:

Kazada araçta bulunan kişilerden 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın, devam eden yağış nedeniyle oluşan su birikintisine girilmesi ve bunun sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle gerçekleştiği belirtildi. Kazanın meydana geldiği nokta Kars-Sarıkamış kara yolu üzerindeki TOKİ konutları bölgesi olarak kaydedildi.

Yaralılara müdahale ve uyarılar:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uzmanlar özellikle su birikintilerine girerken hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması ve ani manevralardan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

SARIKAMIŞ’TA YAĞIŞ KAZAYA NEDEN OLDU: HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ, 2 YARALI(KARS-İHA)