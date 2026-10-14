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Kaygan zemin kamyonu savurdu: Karapınar'da sürücü yaralandı

Karapınar Kesmez'te yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 42 ASR 448 plakalı kamyon refüje çarpıp karşı şeride geçti, sürücü S.O. hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaygan zemin kamyonu savurdu: Karapınar'da sürücü yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Konya'nın Karapınar ilçesi Kesmez mevkii'nde meydana gelen kazada, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan sürücü S.O. idaresindeki 42 ASR 448 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun soluna savrulup refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.

yaralanma ve ilk müdahale:

Kazada sürücü S.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansta yapılan müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre sürücünün sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON, ORTA...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON, ORTA REFÜJE ÇARPTIKTAN SONRA KARŞI ŞERİDE GEÇTİ. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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