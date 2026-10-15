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Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon bariyerlere çarparak devrildi

Beylikdüzü E-5'te kaygan yolda kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı; sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon bariyerlere çarparak devrildi

Kaza raporu

Beylikdüzü E-5 Karayolu üzerinde kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon bariyerlere çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü araç içinde sıkıştı ve çevredeki vatandaşlar olay yerine yöneldi.

Kaza anı:

Olayda kamyonun kaygan zeminde kontrolden çıktığı ve güvenlik bariyerlerine çarpması sonucu devrildiği belirtildi. Çarpmanın şiddeti nedeniyle sürücü araç içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı ve sürücünün yerinden çıkarılması için çaba gösterdi.

Müdahale ve durum:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların desteğiyle araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansta tedaviye alındı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

E-5 KARAYOLUNDA KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYON BARİYERLERE...

E-5 KARAYOLUNDA KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYON BARİYERLERE ÇARPARAK YAN YATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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