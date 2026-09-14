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Kayıkla sabah alışverişi: tatilcilerin yeni geleneği

İhlas Armutlu Sitesi'nde her sabah 08.30-10.00 arası kayıkla taze balık getiren Mehmet Mutluhan, tatilcilere dilimleyip uygun fiyatla satıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayıkla sabah alışverişi: tatilcilerin yeni geleneği

Sabah saatlerinde kayıkla taze balık servisi:

Balık mevsiminin başlamasıyla sayfiye yerlerindeki tatilcilerde hareketlilik arttı. Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı İhlas Armutlu Sitesi'nde her sabah kayıkla balık getiren Mehmet Mutluhan, sabah 08.30-10.00 arasında Armutlu Balık Hali'nden aldığı ürünleri site sakinlerine ulaştırıyor. İskele yakınında demirleyen kayığın önünde kısa sürede uzun bir kuyruk oluşuyor.

Tatil köyü sakinleri, büyükşehirlerde mevsiminde bol çıkan balıkların bile pahalıya satıldığını belirterek, sayfiyedeki fiyatların makul tutulmasından memnun olduklarını söylüyor. Mutluhan da günlük taze balıkları zamanında ve düzenli şekilde teslim etmeyi görev saydığını ifade ediyor.

Tatilde ekonomik seçenek ve dilimleme hizmeti:

Kayıkta sunulan hizmet sadece satışla sınırlı kalmıyor; müşterilerden gelen talepler doğrultusunda balıklar istenen şekilde dilimlenerek teslim ediliyor. Bu pratik hizmet, alışverişi kolaylaştırdığı için tatilciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Satış fiyatları ise şu şekilde bildirildi: palamut (orta boy, tane) 125 TL, istavrit (orta büyüklükte, kg) 200 TL, hamsi (kg) 200 TL.

Ayrıca Karadeniz'den gelen palamutlar, gece yolculuğuyla ve buzlu kasalar içinde Armutlu'ya ulaştırılıyor; böylece tezgaha konan ürünlerin tazeliği korunuyor. Bu düzen, hem tedarikçi hem de tatil köyü sakinleri açısından memnuniyet yaratıyor.

BALIK MEVSİMİNİN GELMESİ, EN ÇOK SAYFİYE YERLERİNDEKİ TATİLCİLERİ SEVİNDİRDİ. YALOVA’NIN ARMUTLU...

BALIK MEVSİMİNİN GELMESİ, EN ÇOK SAYFİYE YERLERİNDEKİ TATİLCİLERİ SEVİNDİRDİ. YALOVA’NIN ARMUTLU İLÇESİNE BAĞLI İHLAS ARMUTLU SİTESİNDE HER SABAH KAYIKLA BALIK GETİREN MEHMET MUTLUHAN’IN SERVİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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