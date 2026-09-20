Kayıp 49 yaşındaki Mustafa Dinler için Sultangazi kent ormanı'nda arama sürüyor

Kayıp başvurusu ve arama çalışmaları:

İstanbul'da 13 Eylül Pazar günü evinden çıktığı ve "işim var" diyerek ayrıldığı belirtilen 49 yaşındaki Mustafa Dinler'den bir daha haber alınmadı. Üç çocuk babası olduğu belirtilen Dinler için ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri ve AFAD harekete geçti.

Son sinyalin tespiti:

Yetkililer, Dinler'in cep telefonu sinyalinin Gazi Mahallesi'ndeki Sultangazi Kent Ormanı bölgesinden geldiğini belirledi. Bu tespit üzerine ekipler sinyalin geldiği alanı odağa alarak arama ve tarama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin çalışması ve aile durumu:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin koordineli arama faaliyeti sürüyor. Ekipler gün içinde bölgeyi kontrol ederken, Dinler'in ailesi henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Kayıp ihbarının ardından geçen süre 7 günü buldu ve aramalar devam ediyor.

49 YAŞINDAKİ MUSTAFA DİNLER'DEN 7 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR