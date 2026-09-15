Dolar 48,6518 +0,02%
Euro 56,1500 +0,11%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.767,63 -0,14%
EUR/USD 1,1539 -0,02%
Brent Petrol 108,23 -0,48%
--°

Kayıp Alzheimer hastası için Sarayköy'de beş gündür süren aramalar

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 11 Eylül'den bu yana kayıp olan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Çaylak için arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayıp Alzheimer hastası için Sarayköy'de beş gündür süren aramalar

Aramalar 5'inci gününde:

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 11 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Çaylak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları beşinci güne girdi. Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine geniş çaplı arama başlatıldı.

Hangi ekipler görevde:

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT Denizli Ekibi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki geniş ve zorlu arazi koşullarını sistematik olarak tarıyor.

Arama yöntemleri ve yangın havuzları:

Aramalarda iz takip köpekleri ve dronların yanı sıra çeşitli teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Ekipler, Hasan Çaylak’ın gidebileceği değerlendirilen güzergâhları ve çevre arazileri blok blok kontrol ediyor. Ayrıca, bölgedeki yangın havuzları da dikkatle incelendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ekipleri yangın havuzlarında arama yaptı; dalgıçların su içindeki kontrollerinin yanı sıra karada yürütülen taramalar da eş zamanlı sürdürülüyor. Ekipler, bulunana dek çalışmaların titizlikle devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE 11 EYLÜL’DE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN...

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE 11 EYLÜL’DE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 67 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI HASAN ÇAYLAK İÇİN BAŞLATILAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 5’İNCİ GÜNÜNDE DE SÜRÜYOR. EKİPLER GENİŞ ARAZİYİ TARARKEN, İTFAİYENİN DALGIÇ EKİPLERİ ÇEVREDEKİ YANGIN HAVUZLARINDA ARAMA YAPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi
images

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı
images

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düşt...
images

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi