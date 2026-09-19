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Kayıp Ayşegül'ün ölümü itirafla netleşti: cesedi Geben'de gömülü bulundu

26 Ağustos'ta Osmaniye'de kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın, T.K.'nin itirafıyla araçta boğularak öldürüldüğü ve Geben'de gömülü bulunduğu bildirildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayıp Ayşegül'ün ölümü itirafla netleşti: cesedi Geben'de gömülü bulundu

Olayın ortaya çıkışı:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos tarihinde kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar için ailesinin yaptığı başvuru üzerine, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kayıp ihbarı sonrası yürütülen çalışmada, olayın aydınlatılması için bölge ekipleri harekete geçti.

Soruşturma ve yakalama:

Soruşturma kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" şüphesiyle T.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüpheli, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde T.K.'nin, Yaşar'ı Düziçi çıkışında aracında boğarak öldürdüğünü, cesedini Andırın ilçesi Geben mevkisinde gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin, mağdurenin bazı altınlarını ikametinde sakladığını da beyan ettiği belirtildi.

Cesedin bulunması ve soruşturmanın seyri:

Şüphelinin verdiği adres ve bölge bilgileri doğrultusunda Geben mevkisinde arama başlatıldı. Yapılan çalışmada Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, elleri bağlı şekilde gömülü olarak bulundu. Olay yerinden alınan bulgular ve ele geçirilen dijital materyaller delil niteliğinde değerlendiriliyor.

Soruşturma, Cumhuriyet savcılığı ve ilgili birimler denetiminde sürdürülüyor; adli süreç ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE 26 AĞUSTOS’TA KAYBOLAN 54 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL YAŞAR, KAHRAMANMARAŞ’IN...

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE 26 AĞUSTOS’TA KAYBOLAN 54 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL YAŞAR, KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİ GEBEN MEVKİSİNDE ELLERİ BAĞLI ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNURKEN, OLAYLA İLGİLİ YAKALANAN T.K. İSİMLİ ŞÜPHELİNİN YAŞAR’I ARACINDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ VE CESEDİNİ GEBEN MEVKİSİNE GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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