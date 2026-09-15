kayıp bebek büşra soruşturmasında baba ve iki şüpheli hastaneye götürüldü

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebek Büşra'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltındaki baba Y.B. ile iki şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

soruşturmanın başlangıcı ve arama çalışmaları:

Kırsal bölgedeki hayvancılıkla ilgilenen E.B., 4 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebeklerinin kaybolduğunu ihbar etti. İhbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama faaliyetleri başlattı.

aile ifadeleri ve çelişkiler:

Aile ilk etapta bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini belirtti. İfadesi alınan anne E.B. (27) ise önce bebeğin para karşılığında babası tarafından satıldığını iddia etti, daha sonra ifadesini değiştirerek babanın bebeği öldürdüğü yönünde beyanlarda bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan şüphelilerden Y.B., İ.B. ve R.B. sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Hastaneye götürülen kadın şüpheli R.B., gazetecilerin "Bebek öldü mü, nerede?" yönündeki sorularını yanıtsız bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SİVAS'IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE 11 AYLIK BEBEK BÜŞRA'NIN KAYBOLMASINA İLİŞKİN GÖZALTINDAKİ BABA Y.B. VE ŞÜPHELİ 2 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ.