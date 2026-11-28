Kayıp çocukların aranmasını organize eden yapı:

Bolu'da kaybolan çocuklarla ilgili süreçlerin takip edildiği koordinasyon merkezi, ihbarların toplanması ve kaynakların yönlendirilmesi hizmetini yürütüyor. Merkezin görevi, arama çalışmalarını tek bir noktadan koordine ederek zaman kaybını en aza indirmek ve ailelere düzenli bilgi akışı sağlamak olarak özetleniyor.

Çalışma yöntemleri:

Merkez, gelen bildirimleri değerlendiriyor, önceliklendirme yapıyor ve gerekli noktalara yönlendirme sağlıyor. Ailelerle iletişim kurulması, sahadaki ekiplerin bilgi iletimini hızlandırması ve güvenlik birimlerine destek verilmesi merkezde takip edilen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Bu yapı, bulunma sürecinde bilgi akışını düzenlemek ve arama faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çalışıyor. Ailelerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi de merkezin öncelikli sorumlulukları arasında bulunuyor.

Bolu'da kaybolan çocuklar koordinasyon merkezinde