Kayıp çocuklarını arayan annenin limanda yürek yakan feryadı

aralıksız süren arama çalışmaları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersi Taşucu'na hareket eden feribotun batması sonrası bölgede kayıp yolcuların aranması çalışmaları devam ediyor. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayıp olarak bildirildi.

ailelerin bekleyişi:

Limanda toplanan yakınlar, kayıp sevdiklerinden gelecek haberi beklerken duygusal anlar yaşanıyor. Aynı tekneden kurtulan anne ve baba, çocukları Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer'den hâlâ haber alamıyor; acılı annenin feryadı çevredekilerin yüreğini dağladı.

anne fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı:

Uzun süre serzenişte bulunan anne, bekleyiş sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kayıpları bulma çalışmaları ikinci gününde de sürerken limandaki acılı bekleyiş devam ediyor.

SALİHA MİRAY BİÇER VE MEHMET ASAF BİÇER'DEN HALA HABER ALAMIYOR