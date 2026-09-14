Kayıp çocuklarıyla limanda bekleyiş: 'can yeleğimiz yoktu' diyen anne umut arıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciası sonrası arama-kurtarma çalışmaları 15. güne girdi. Facianın ardından kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları denizden, havadan ve karadan sürerken, en ağır acıyı yaşayan ailelerden biri olan Hayri ve Ayten Biçer çifti iki çocuğunu hâlâ bekliyor.

Arama çalışmaları ve ailelerin bekleyişi:

Girne Limanı’nda bekleyen ailelerin ümidi Türkiye’den gelen arama-kurtarma gemisine bağlanmış durumda. Baba Hayri Biçer, "Tüm ümitlerimiz Türkiye’den gelen gemi için. Biz de, dostlarımız da bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda gelsin" diyerek arama ekiplerinden gelecek haberleri sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Biçer, Türkiye ve KKTC yetkililerinin ve halkın desteğine teşekkür ederek, "Umudumu hiçbir zaman kesmiyorum" ifadesini kullandı.

İhmal iddiaları ve soruşturma çağrısı:

Biçer ailesi facianın sebeplerinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını talep ediyor. Hayri Biçer, "Bu işin içinde çok insan var. Onların hepsi sorgulara alınsın. Soruşturma başlatılsın" diyerek olayda sorumluluğu olabilecek herkesin araştırılmasını istedi. Baba ayrıca yetkililer ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini, destek sözü aldıklarını belirtti ve adadan çocuklarını almadan ayrılmayacağını söyledi.

Facia anına ilişkin aile anlatısı:

Olay anında yaşananları anlatan Ayten Biçer, gemide birçok ihmal olduğunu öne sürdü: suyun içeri girmesi, mazotun dökülmesi ve kapıların kilitlenmesi gibi. Tahliye sırasında "Kırık camdan çıkabilen çıktı, çıkamayan çıkamadı" sözleriyle o anın dehşetini anlattı. Ayten Biçer, kendi, eşi ve üç çocuğunun can yeleğinin olmadığını vurgulayarak, "Can yeleğimiz yoktu. Ne benim ne üç tane çocuğumun ne de eşimin" dedi. Bir çocuğun kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirten anne, can yeleklerinin ancak geminin üstüne çıkıldıktan sonra verildiğini ifade etti.

Aile, kayıp çocuklarından biri Miray için özellikle çaresizlik yaşıyor. Miray’ın yüzme kursuna gittiğini söyleyen anne, yüzme hocasının "Miray nasıl kurtulamadı?" diye sorduğunu aktarıyor. Küçük oğulları Mehmet Asaf ile ilgili duygusal anlarını paylaşan baba Hayri, "O ufak Mehmet Asaf, ben yanında yatmadan yatmazdı. Ben uyuyamazdım" diyerek yaşadıkları ızdırabı anlattı.

Aile talepleri ve son sözler:

Biçer ailesinin tek isteği çocuklarına ulaşılması. Baba Hayri, "Benim iki evladım gitti, herkes elini vicdanına koysun" diyerek hem toplumsal hem hukuki bir sorgulama çağrısı yaptı. Anne Ayten ise kurtulan çocuğunun şu an Türkiye’de olduğunu, kendisinin ise kayıp çocukları için adada kaldığını belirtti: "Çocuklarımızı alıp gitmek istiyoruz. Başka da hiçbir şey istemiyoruz."

Arama-kurtarma çalışmalarının seyrine dair beklenti, Türkiye’den gönderilen üçüncü arama gemisinden yana. Aileler limanda, hem insan hem kurum desteğine sarılarak çocuklarının bulunacağı haberi için beklemeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında iki çocuğunu kaybeden Ayten Biçer, "Kırık camdan çıkabilen çıktı, çıkamayan çıkamadı. Yardım istedik. Hiç kimse yardım elini uzatmadı. Can yeleğimiz yoktu. Ne benim ne üç tane çocuğumun ne de eşimin. Bir tane çocuğum kurtuldu ama kendi imkanlarıyla kurtuldu" dedi.