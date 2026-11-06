Kayıp davada yeni tanık iddiası: Manisa Turgutlu'da görüldüğü öne sürüldü

Duruşmada ortaya çıkan yeni iddia

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi'nde 2006 yılında jandarma süsü verilen kişilerce kaçırıldığı öne sürülen Hamdi Karakuş ile ilgili dava, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmayla devam etti. Duruşmada dinlenen tanık M.Ö., Karakuş'u 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deterjan işi yaparken gördüğünü ve birlikte yemek yediklerini belirtti.

Soruşturmanın yeniden açılması ve deliller:

Dosya, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT) tarafından yeniden ele alındı. Olayda kullanıldığı belirtilen bir av tüfeğinin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA profilinin Hamdi Karakuş ile eşleşmesi üzerine operasyon başlatıldı ve bazı şüpheliler gözaltına alındı. Bu delil, dosyanın canlanmasında ve yeniden soruşturulmasında belirleyici rol oynadı.

Avukatın açıklamaları ve mahkeme süreci:

Aile avukatı Doğancan Çıra, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada tanık beyanını aktardı ve bu iddianın aile açısından beklenmedik olduğunu vurguladı. Çıra, tanığın Karakuş'un üzerinde farklı kimlik taşıdığı ve kasıtlı olarak köye dönmediği yönündeki sözlerini aktararak bu iddianın "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu söyledi ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için taraflarının girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklu sanıklar E.A., G.A., İ.K., M.K., M.Ö., S.A., Ü.A. ve Ü.Ö. hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dosya kapsamında iki sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaya devam ettiği bildirildi.

HAMDİ KARAKUŞ