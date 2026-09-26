kayıp denizcilerin aileleri bağımsız teknik heyet ve veri paylaşımı talep etti

Ailelerin talebi:

Deniz Kazalarında Canlarını Kaybeden Aileler Platformu, 2 Eylül'de ALSU tankerle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan denizciler için yetkililere çağrı yaptı. Aileler, enkaza ilişkin verilerin kendileriyle paylaşılmasını ve arama kurtarma çalışmalarının bağımsız bir teknik heyet tarafından değerlendirilmesini talep etti.

Basın açıklamasında taleplerin muhatapları arasında başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumları, arama kurtarma birimleri ve soruşturmayı yürüten makamlar olduğu belirtildi.

İstenen veriler ve raporun kapsamı:

Aileler, enkazın yaklaşık 720 metre derinlikte bulunduğunu vurgulayarak operasyonların teknik ayrıntılarının paylaşılmasını istedi. İstenen belgeler arasında ROV gözlem raporları ve kesintisiz görüntüler, sonar verileri, üç boyutlu modelleme sonuçları ve enkazın yapısal durumuna ilişkin gerekçeli teknik rapor sayıldı.

Ayrıca aileler, gemi inşası, deniz kurtarma, ROV ve deniz tabanı alanlarında uzmanlardan oluşan bağımsız bir heyetin kurulmasını; heyetin mevcut verileri inceleyerek imzalı, gerekçeli bir rapor hazırlamasını talep etti.

Neden bağımsız inceleme gerekiyor:

Aileler, 720 metre derinliğin teknik zorluklar doğurduğunu ancak bunun operasyonun imkânsız olduğu anlamına gelmediğini belirtti. Mevcut teknik seçeneklerin eksiksiz biçimde değerlendirilmesini, yerli ve yabancı uzman kuruluşlardan uygulanabilir yöntemlere ilişkin yazılı görüş alınmasını istediler.

Platform, bağımsız inceleme tamamlanmadan çalışmaların kesin olarak sonlandırılmamasını özellikle vurguladı ve sürecin şeffaf yürütülmesini talep etti.

Son olarak aileler imza kampanyası başlattıklarını ve kayıpların bulunması ile kazanın aydınlatılması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Talepler, arama-kurtarma sürecinin teknik boyutlarının hem aileler hem de soruşturmayı yürüten makamlarca yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor.

ALSU TANKER GEMİSİYLE ÇARPIŞTIKTAN SONRA BATAN TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNDE KAYBOLAN DENİZCİLERİN AİLELERİ, ENKAZA İLİŞKİN VERİLERİN PAYLAŞILMASINI VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ BAĞIMSIZ BİR TEKNİK HEYET TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİ.