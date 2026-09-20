Kayıp down sendromlu çocuk dron destekli operasyonla bulundu

Polateli ilçesine bağlı Eğlen köyünde ikamet eden H.A., 20 Eylül 2026 tarihinde down sendromlu kardeşi C.A.'nın kaybolduğunu Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirerek başvuruda bulundu.

Arama çalışması:

İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan ekipler bölgeye intikal ederek arama başlattı. Ekipler, dron desteğiyle yürütülen çalışmalarda kayıp çocuğu Söğütlü köyü yakınlarında tespit etti.

Çocuğun durumu ve teslim:

Bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri çocuğu sağ olarak ailesine teslim etti.

ÇOCUK, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.