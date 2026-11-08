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Kayıp hayvanlarını otlatmaya giden Yaşar Kandemir ağaçlık alanda ölü bulundu

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meraya giden 65 yaşındaki Yaşar Kandemir, arama ekiplerinin evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda ölü bulundu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 08:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayıp hayvanlarını otlatmaya giden Yaşar Kandemir ağaçlık alanda ölü bulundu

olayın gelişimi:

Olay, Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde meydana geldi. 65 yaşındaki Yaşar Kandemir, hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı; ancak hayvanlar eve dönmesine rağmen kendisi geri gelmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kayıp başvurusunu takiben geniş çaplı arama çalışması başlattı.

arama kurtarma çalışmaları:

Arama çalışmalarına jandarma, komando ve AFAD ekipleri katıldı. Bölgedeki çalışmalarda toplam 46 kişilik arama kurtarma ekibi görev aldı; ayrıca dron ve iz takip köpeği de kullanıldı. Ekipler, Kandemir’e evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda ulaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE HAYVANLARINI OTLATMAK İÇİN ÇIKTIĞI MERADAN GERİ DÖNMEYEN 65 YAŞINDAKİ...

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE HAYVANLARINI OTLATMAK İÇİN ÇIKTIĞI MERADAN GERİ DÖNMEYEN 65 YAŞINDAKİ YAŞAR KANDEMİR, EKİPLERİN YÜRÜTTÜĞÜ ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA AĞAÇLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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