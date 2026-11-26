Kayıp greyder davasında mahkeme kararı:

Merkezi Antalya'da bulunan bir şirkete ait greyder, 1 - 31 Mart 2019 tarihleri arasında Buldan Belediyesi'ne bedelsiz olarak kullanım için teslim edildi. Makinenin belediye hizmetleri kapsamında ortadan kaybolması üzerine şirket, durumu yargıya taşıdı. Yedi yıllık hukuki süreç sonunda Buldan Asliye Hukuk Mahkemesi, belediyenin uğradığı maddi zarar nedeniyle icra yoluna başvurulmasına hükmetti.

Araçlara haciz ve icra süreci:

Mahkeme kararına istinaden, Buldan Belediyesi'ne ait dört araç üzerinde haciz kararı uygulandı. Davacı şirketin icra masraflarını karşıladığı ve araçların kısa süre içinde Buldan Belediyesi otoparkından alınarak yediemine çekilmesinin beklendiği bildirildi. Şirket temsilcileri, haciz işleminin zararlarının artmasının önüne geçilmesi açısından atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Şirketin iddiaları ve mahkeme süreci:

Şirket yetkilisi olarak metinde geçen isimlerle yer alan Ahmet Yüksel ve Ali Yüksel, greyderin kullanım süresi bitiminde iade edilmediğini ve ikinci ihtarnameye belediyeden gelen yanıtta makinenin 28 Mart 2019'dan itibaren park alanında bulunmadığının bildirildiğini aktardı. Yetkililer, iş makinesinin belediyenin kullanımındayken kaybolduğunun mahkeme kararıyla ortaya çıktığını ve iadesinin mümkün olmaması nedeniyle belediyenin makinenin bedelini ödemeye mahkûm edildiğini vurguladı.

Şirket temsilcileri ayrıca, yedi yıldır süren süreç boyunca ne makineye kavuşabildiklerini ne de eşdeğer bir makine alabilecek tazminatı elde edebildiklerini söyledi. Bu yüzden mahkeme kararının icraya konulduğu ve haciz işleminin uygulanmasına kadar uzanan sürecin işletildiği belirtildi.

Kayıp kepçe davası da devam ediyor:

Buldan Belediyesi ile şirket arasında ikinci bir kayıp iş makinesine, yani kepçeye ilişkin dava da sürüyor. Bu davanın karar duruşmasının önümüzdeki Aralık ayında görüleceği, şirketin ikinci davada da lehine karar çıkacağına inandığı ifade edildi. Taraflar arasındaki yargı sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte her iki tarafın da hukuki ve mali sorumluluklarının netleşmesi bekleniyor.

ANTALYA MERKEZLİ BİR ŞİRKET TARAFINDAN 7 YIL ÖNCE 1 AYLIK KULLANIM İÇİN BULDAN BELEDİYESİNE BEDELSİZ OLARAK KİRALANAN VE BU SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTADAN KAYBOLAN GREYDER İÇİN BAŞLATILAN HUKUKİ SÜREÇ TAMAMLANDI. KAYIP GREYDER İÇİN BELEDİYENİN 4 ARACINA HACİZ KONULURKEN, KAYIP KEPÇEYLE İLGİLİ SÜRECİNDE DE SONA YAKLAŞTIĞI BELİRTİLDİ.