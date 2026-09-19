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Kayıp kadın 24 gün sonra komşu ilçedeki ormanlık alanda bulundu

Osmaniye Düziçi'nden 26 Ağustos'ta ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’ın cansız bedeni Kahramanmaraş Andırın Geben mahallesi ormanlık alanda bulundu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayıp kadın 24 gün sonra komşu ilçedeki ormanlık alanda bulundu

olay ve arama çalışmaları:

54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinden 26 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında 'Yürüyüşe çıkıyorum' diyerek ayrıldı. Ailesi ve yakınlarıyla irtibat kurulamayınca yapılan ihbar üzerine emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri bölge genelinde arama çalışması başlattı ve çalışmalar günlerce sürdü.

keşif ve tespit:

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yürütülen çalışmalarda Yaşar’ın cansız bedeni bulundu. Bölge ekipleri olay yerinde ilk incelemeleri gerçekleştirdi.

adli süreç ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ön tespitlerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna sevk edilecek. Yetkililer, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 54 YAŞINDAKİ...

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 54 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL YAŞAR, KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİ GEBEN MAHALLESİ MEVKİSİNDE ÖLÜ BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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