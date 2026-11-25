bulunuşu ve acil müdahale:

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi sınırlarındaki Küçükfındık Yaylası’nda 18 Kasım günü kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç için yürütülen aramalar, ailenin ihbarı sonrası AFAD koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve vatandaşların katılımıyla sürdürüldü. Aramalarının 7. gününde ekipler mutlu sona ulaştı.

Evinden yaklaşık 7 kilometre aşağıdaki ormanlık alanda, dere yatağında arama görevlisi olan Erdemli Belediyesi personeli Hikmet Tuncar tarafından bitkin halde bulunan Kılıç, ilk müdahalesi bulunduğu yerde yapıldı. Yaklaşık 20 dakika sırtında taşıyan Tuncar, diğer ekiplere ulaşıp UMKE ile yapılan koordinasyonla yaşlı kadın ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bacak, ayak ve baş bölgesindeki yaralanmalarına müdahale edilen Kılıç’ın sağlık durumu iyi olarak değerlendirildi ve taburcu edildi.

duygusal kavuşma ve tanıklıklar:

Hastaneden çıkan ve yeğeninin evine götürülen Mümine Kılıç, kendisini bulan ve sırtında taşıyan belediye personeli Hikmet Tuncar ile buluştu. Görüşme anında Kılıç’ın Tuncar’a sarılıp dua ederek ağladığı, Tuncar’ın verdiği çiçeğe sarılıp kokladığı ve onun hayatını kurtardığını söylediği belirtildi.

kayıp teyzenin anlattıkları:

Mümine Kılıç, olay günü hayvanlarına dal getirmek için gittiğini, dönüşte dereye geldiğinde düştüğünü, ayakkabılarını suya kaptırdığını ve akşam olunca kaybolduğunu anlattı. Kılıç, "Gittim, gittim, gittim. Nereye gittiğimi de bilemedim. Korktum, köpekten korktum, ayıdan korktum. Bir çalının dibine sokuldum, yattım. Susuz ağzım kurudu. Nemli toprak yedim. İşte bu çocuk buldu. Öteden bağırarak geldi" diye konuştu.

kahramanın sözleri ve teşekkürler:

Arama çalışmalarına katılan ve yaşlı kadını bularak sırtında taşıyan Hikmet Tuncar, yaşananları şu sözlerle paylaştı: "Müdürüm ve şefim tarafından arandım. Allah’ın izniyle arama kurtarma ekibiyle beraber aramaya gideceksin dediler. Çok mutlu oldum o dakika. Sabaha kadar çok heyecanlandım. Çok da dua ettim teyzemi inşallah sağ salim bulurum diye. Gerçekten dua ederek uyudum. Rabbime şükürler olsun ki inip aradım ve sapasağlam bulduk çok şükür. Kurtarmaya geldik seni dedim. Teyzem de ’6 gündür neredesiniz’ dedi."

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise Tuncar’ı tebrik ederek onur belgesi ve plaketle ödüllendirdi. Başkan Kara, "Sinap Mahallemizde kaybolan Mümine teyzemizi yoğun bir şekilde hem AFAD hem jandarma hem de Erdemli Belediyesi personelimiz yoğun bir şekilde arayış faaliyetleri sürdürdüler. Mümine teyzemize sağ salim kavuştuk. Hikmet kardeşimiz, Mümine teyzemizi bulan personelimiz. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Bütün belediye personeline teşekkür ediyorum. Çok şükür, sağ salim teyzemize kavuştuk" dedi.

Yakınları, baştan sona yürütülen çalışmalar boyunca devlet kurumlarının destek verdiğini ve Erdemli Belediye Başkanı’nın her türlü desteği sağladığını belirterek teşekkür etti. Kılıç’ın sağ salim bulunması, ekiplerin koordineli çalışmasının ve yerel personelin çabasının sonucu olarak değerlendirildi.

MÜMİNE KILIÇ, KENDİSİNİ BULAN VE SIRTINDA TAŞIYAN BELEDİYE PERSONELİ HİKMET TUNCAR İLE BULUŞTU