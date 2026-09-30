Kayıp oğlunu aramaya İstanbul'a giden babanın evinde yangın çıktı

Antalya'da kayıp oğlunu aramaya giden babanın evi hasar gördü

Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2295. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Olayda, daire sahibi Hasan Aktaş'ın evde olmadığı sırada duman ve yanık kokusu fark edildi.

Yangının gelişimi:

Komşuların ihbarı üzerine 112 ve itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Ekipler, yatak odasında başlayan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ve itfaiye duman tahliyesi yaptı.

İtfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre yangının, yatakta unutulan powerbank'tan çıktığı değerlendirildi. Olayda can kaybı bildirilmedi, ancak dairede maddi hasar meydana geldi.

Komşuların ifadeleri ve ailenin durumu:

Olay sonrası ortaya çıkan bilgiye göre Hasan Aktaş, 23 Eylül'de evden kuzenine ait motosikletle ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve 8 gündür kayıp olan oğlu 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş'ın bulunması için İstanbul'da yayınlanan özel bir televizyon programına katılmak üzere şehre gitmişti.

Komşu İlknur Bodur olayı, "Saat 6 gibi işten geldim. Çocuklar yanık kokusu aldıklarını söyledi... Ev sahibi ulaştı, ‘Abla bir iner misin aşağıya’ dedi. Komşumuz da 1 gün önce İstanbul'a gitti. Oğlu kayıp 8 günden beri" sözleriyle anlattı ve aileyi "iyi bir aileydi, baba tek başına bakıyordu çocuğuna" şeklinde tarif etti.

ANTALYA’DA 8 GÜNDÜR KAYIP OLAN OĞLUNUN BULUNMASI İÇİN ÖZEL BİR TV KANALINDAKİ KAYIP PROGRAMA KATILMAK İÇİN İSTANBUL’A GİDEN ADAMIN EVİNDE YANGIN ÇIKTI.