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Kayıp üç bilezik beş ay sonra çobanın vicdanıyla sahibine döndü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 26 Nisan'da kaybolan üç altın bilezik, 5 ay sonra çoban Mustafa Demir'in bulup ailesine ulaştırmasıyla sahibine geri döndü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayıp üç bilezik beş ay sonra çobanın vicdanıyla sahibine döndü

Dağlık alanda kaybolan bilezikler beklenmedik bir dönüşle sahibine ulaştı

Antalya'da yaşayan Hatice Kaplan, kuzugöbeği mantarı sezonu için 26 Nisan'da memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi'ne geldi. Yaklaşık 1.400 rakımlık dağlık ve ormanlık alanda mantar toplarken kolundaki üç altın bileziği çıkarıp çantasına koyan Kaplan, kısa süre sonra bileziklerin çantadan düştüğünü fark etti.

Aile fertleri ve yakınlarının katıldığı aramalara ve yapılan duyurulara rağmen 30 gram ağırlığındaki üç bilezik bulunamadı. Bir süre sonra umutlarını tüketen Kaplan, Antalya'ya döndü; aile ise aramaları sürdürdü fakat sonuç alınamadı.

Bileziklerin bulunma anı:

Olayın üzerinden beş ay geçtikten sonra, komşu ilçe Derebucak'ta Göynem Mahallesi'nde keçi otlatan Mustafa Demir dağlık alanda bir ağacın dibinde üç altın bilezik buldu. Bileziklerin Çetmi Mahallesi sınırındaki bir noktada bulunması nedeniyle Demir, bölge sakinlerinin yardımıyla sahiplerini araştırdı ve aileye ulaştı.

Gönüllülük ve teşekkür:

Demir, bulduğu bilezikleri sahibi Hatice Kaplan'ın ağabeyi Ali İhsan Kaplan'a teslim etti ve karşılık beklemediğini belirtti. Aile, örnek davranıştan dolayı Demir'e teşekkür ederek gönüllerinden kopan iki çeyrek altın hediye etti.

Mustafa Demir, "Bu yaşımıza geldik, biz haram yemedik, yemeyiz de inşallah" diyerek niyetini ve mutluluğunu ifade etti. Ali İhsan Kaplan ise bileziklerin beş ay sonra bulunmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip, "Hala vicdan sahibi güzel insanlar var" sözleriyle teşekkür etti ve Demir'e minnettarlığını bildirdi.

Olay, küçük bir kaybın, dürüst bir davranış sayesinde nasıl sevince dönüştüğünün somut örneği olarak köyde ve ailede umut ve güven duygusunu güçlendirdi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KUZUGÖBEĞİ MANTARI TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI DAĞLIK VE ORMANLIK ALANDA 5...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KUZUGÖBEĞİ MANTARI TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI DAĞLIK VE ORMANLIK ALANDA 5 AY ÖNCE 3 ALTIN BİLEZİĞİNİ KAYBEDEN HATİCE KAPLAN'IN BİLEZİKLERİNİ 5 AY SONRA BULAN ÇOBANLIK YAPAN MUSTAFA DEMİR (SAĞDA), KAPLAN'IN ABİSİ ALİ İHSAN KAPLAN'A (SOLDA) BİLEZİKLERİ TESLİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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