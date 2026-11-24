Kayıp kadının bulunması:

18 Kasım günü Sinap Mahallesi sınırlarındaki Küçükfındık Yaylası'nda kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç için aile ve çevredekiler uzun süre arama yaptı. Annesini bulamayan oğlu Kazım Dönertaş durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler AFAD koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlarla geniş çaplı arama yürüttü. İlk günlerde iz bulunamayınca çalışmalar çeşitli noktalarda sürdü.

Kurtarma anı ve müdahale:

Aramalarının 7'nci gününde, sabah erken saatlerden itibaren şelale bölgesi ve dere yatakları özellikle tarandı. Şelale altındaki dere çevresinde arama yapan Erdemli Belediyesi personelleri tarafından yorgun halde bulunan yaşlı kadın, ekiplerden Hikmet Tuncar tarafından görüldü.

Tuncar, bulunduğu yerden aldığı kadını sırtına alarak yaklaşık 20 dakika boyunca taşıdı. Taşıma sırasında kadına moral vererek, "Rabbim beni sana gönderdi, seni kurtaracağız" dediği ve o anlardan bir kısmını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtildi.

Tedavi ve teslim süreci:

Hikmet Tuncar ve diğer arama kurtarma birimleri, bulunan kadını bölgeye gelen UMKE ekiplerine teslim etti. UMKE ile birlikte bölgeden alınan kadın, yolda bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Konuşabildiği ve genel sağlık durumunun iyi göründüğü bildirilen Mümine Kılıç, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Günler sonra sağ bulduğu kadını böyle sırtında taşıdı