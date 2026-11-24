olayın özeti:

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi sınırlarında, 18 Kasım'da kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, evinden yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda sağ halde bulundu. Kayıp ihbarını yapan oğlu Kazım Dönertaş ile çevredeki vatandaşların yardımının ardından AFAD'a bilgi verildi.

arama çalışmalarında görev alan birimler:

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri ile gönüllüler ve yerel halk katıldı. İlk günlerde yapılan geniş çaplı aramalarda iz bulunamazken, ekipler bölgedeki koordine aramalarını sürdürdü.

keşif ve müdahale:

Aramaların yedinci gününde sabah erken saatlerden itibaren özellikle şelale bölgesi ve çevresindeki dere yatakları üzerinde yoğunlaşan ekipler, yayla çevresi ve ormanlık alanda yapılan çalışmada yaşlı kadını dere kenarında buldu. Bulunduğunda ekiplerin dikkatini çeken ilk sözleri 'su istiyorum su' oldu.

Durumu iyi olduğu değerlendirilen Mümine Kılıç, UMKE ekiplerince müdahale edilerek ambulansa alındı ve hastaneye sevk edildi. Olay, bölgedeki arama kurtarma koordinasyonunun ve vatandaş desteğinin sonucu olarak mutlu bir sonla tamamlandı.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE KIRSAL MAHALLEDE 7 GÜN ÖNCE AKŞAM SAATLERİNDE KAYBOLAN 76 YAŞINDAKİ MÜMİNE KILIÇ EVİNDEN YAKLAŞIK 6-7 KİLOMETRE AŞAĞIDA ORMANLIK ALANDA SAĞ BULUNDU.