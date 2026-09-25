Kayıplarımızı bulun çağrısı: Girne faciasında aileler soruşturmanın hızlanmasını istiyor

Mahkeme süreci ve şüpheliler:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan 'Filo Jet' isimli yolcu gemisine ilişkin adli tahkikat sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket yöneticisi, kaptanlar, makinistler ve mürettebattan oluşan 9 zanlı bugün beşinci kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıyor.

Soruşturma dosyasında adı geçenler arasında şirket yöneticisi Ali Özdilger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebattan Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummaday ve Rashat Ibrahimov bulunuyor. Zanlılara yönelik suçlama 'tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme' şeklinde kayıtlıdır.

Mahkeme salonunda soruşturmanın aşamaları:

Soruşturmanın başlamasından bu yana zanlılar dört kez mahkemeye çıkarıldı; ilk duruşmada 3 gün, ikinci duruşmada 8 gün, üçüncü ve dördüncü duruşmalarda ise 7'şer gün olmak üzere gözaltı süreleri uzatıldı. Bugünkü duruşmada, polisin facianın meydana geliş nedenlerine ilişkin yürüttüğü tahkikatın hangi aşamada olduğu ve elde edilen yeni bulguların mahkemeye aktarılması bekleniyor.

Ailelerin talepleri ve soruları:

Kayıpların yakınları mahkeme öncesinde ortak bir açıklama yaparak yetkililere çağrıda bulundu. Bekleyişlerini vurgulayan aileler, 'Biz burada taşkınlık yapmıyoruz. Biz kavga çıkarmıyoruz. Biz sadece bilgi istiyoruz' diyerek, arama-kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını ve yoğunlaştırılmasını talep etti.

Aileler ayrıca kendilerine gün aşırı kapsamlı ve resmi bilgi verilmesini istedi. Açıklamada, 'O geminin içerisinde kalan bütün insanlarımıza ulaşmak zorundasınız. Bizlere bunu borçlusunuz' ifadeleri yer aldı.

Denetim, izin ve belgeler soruları:

Ailelerin açıklaması, sadece kayıpların bulunmasını değil, facianın neden ve nasıl gerçekleştiğine dair kapsamlı bir hesaplaşma da içeriyor. Aileler gemide yeterli sayıda can yeleği olup olmadığını, tahliyenin doğru şekilde yapılıp yapılmadığını ve şirket, liman yönetimi ile ilgili kamu makamlarının sorumluluklarının araştırılıp araştırılmadığını sordu.

Açıklamada ayrıca geminin sol ön kızağında 17 Haziran’da tespit edildiği iddia edilen kırık ve yapılan tamiratlarla ilgili sorular yeniden gündeme getirildi: Tamirat hangi standartlara göre yapıldı, tamirattan sonra sefere elverişli olduğuna kim karar verdi ve bu denetimler kim tarafından gerçekleştirildi? Aileler, 'Geminin bütün belgeleri, izinleri ve denetimleri gerçekten eksiksizse bu facia neden yaşandı' diye sordu.

Facianın yaşandığı günün deniz ve sefer koşulları da ailelerin sorguladığı konular arasında. Karşı limandaki sefer kısıtlamaları ve Filo Jet’in Girne’den hareketine verilen iznin uyuşup uyuşmadığı araştırılmasını isteyen aileler, ayrıca yardım fişeğinin zamanında kullanılmamasına dikkat çekti ve 'Yardım fişeği neden zamanında kullanılmadı? Bu kararın sorumluluğu kimde?' sorularını yöneltti.

Savunmalar, tepki ve beklenti:

Aileler, yargı sürecinde herkesin savunma hakkına saygı duyduklarını belirtirken, bazı savunma beyanlarının ailelerin acısını yok saydığını düşündüklerini aktardı. Özellikle kaptanın sorumluluğunun bulunmadığı yönündeki savunmalara itiraz eden aileler, 'Kaptanı aklamaya çalışırken biz aileleri mi suçlu görüyorsunuz? Biz mi gemiyi sefere çıkardık? Biz mi denetimini yaptık?' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Ailelerin talebi net: kaptan, mürettebat, şirket yöneticileri, liman yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinin sorumlulukları ayrı ayrı ve eksiksiz şekilde araştırılmalı. Açıklamada öne çıkan mesaj şu şekilde ifade edildi: 'Kayıplarımızı bulun. Ailelere düzenli bilgi verin. Facianın bütün sorumlularını ortaya çıkarın. Hiçbir ihmali karanlıkta bırakmayın.'

Kayıplar arasında 3 yaşında bir çocuğun da olduğu hatırlatılarak, her bir kişinin bir insan, bir evlat, bir eş, bir anne veya baba olduğu vurgulandı. Aileler, 'Biz susmayacağız. Biz unutmayacağız. Bu facianın bütün gerçekleri ortaya çıkarılana kadar cevap istemeye devam edeceğiz' diyerek sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı bugün 5'inci kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılıyor. Kayıp yakınları mahkeme öncesinde yaptıkları açıklamada, "Kayıplarımızı bulun. Ailelere düzenli bilgi verin. Facianın bütün sorumlularını ortaya çıkarın. Hiçbir ihmali karanlıkta bırakmayın" ifadelerini kullanarak çalışmaların hızlandırılmasını ve facianın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.