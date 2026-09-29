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Kayıpların izinde: Filo Jet faciasında can kaybı 18'e çıktı

Girne açıklarındaki Filo Jet faciasında bir naaş daha bulundu; can kaybı 18’e çıktı, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor, iki naaşın kimlikleri DNA ile belirlendi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayıpların izinde: Filo Jet faciasında can kaybı 18'e çıktı

Filo Jet faciasında son gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet yolcu gemisi kazasında, yürütülen arama kurtarma operasyonlarında bir naaş daha bulundu. Resmi açıklamaya göre bulunan naaşın kimliğinin tespiti için DNA çalışmaları başlatıldı ve faciadaki can kaybı sayısı 18 olarak güncellendi.

kayıp ve tespit süreci:

Dün ulaşılan iki naaş üzerinde yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer, diğerinin ise Nihat Pancar olduğu belirlendi. Bu tespitler, arama ekiplerinin gönderdiği örneklerin laboratuvar çalışmalarıyla netleşti.

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiye göre, söz konusu iki naaş batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmaları sırasında bulundu.

arama çalışmaları ve resmi açıklama:

Başbakanlık yetkilileri, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ve şu an için 10 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Yeni bulunan naaşın kimliğinin kesinleşmesi için devam eden DNA analizlerinin sonuçlarına göre resmi açıklamaların güncelleneceği belirtildi.

Tüm tespitler ve çalışmalar, yetkili kurumların koordinasyonuyla ilerliyor; arama kurtarma ekipleri gündüz gece demeden kayıp yakınlarına ulaşmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

NİHAT PANCAR

NİHAT PANCAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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