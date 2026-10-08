Kayıt dışı çalışmaya rıza hukuken geçersiz, işçi ve işveren uyarıldı

SGK'dan kayıt dışı istihdam uyarısı

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş, kayıt dışı istihdamın hem bireysel hem kamusal düzeyde ciddi riskler barındırdığını belirterek iş dünyasını ve çalışanları uyardı. Durmuş, sigortalı çalışmanın hem anayasal bir hak hem de yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Çalışanın rızası hukuken etkisizdir:

Durmuş açıklamasında, işverenlerin sigortasız işçi çalıştırma hakkı olmadığı gibi, çalışanların kendi rızalarıyla bu haktan feragat etmelerinin de hukuken mümkün olmadığını aktardı. Bu durum özellikle emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ile sosyal yardım yararlanıcılarının kayıt dışı çalışmaya yönelmesinde risk oluşturuyor. Durmuş, işverenlerin bu taleplere taviz vermemesi gerektiğini, aksi takdirde ileride ağır idari yaptırımlarla karşılaşabileceklerini söyledi.

Kayıt dışının çalışanlara mali ve sosyal etkileri:

Kayıt dışı çalışmanın kişileri sosyal güvenlik şemsiyesinden kopardığını ifade eden Durmuş, sigortasız çalışanların bir dizi haktan mahrum kaldığını sıraladı. Bu hak kayıpları arasında emeklilik hakkından yoksun kalma, iş göremezlik durumunda malullük aylığı alamama, vefat hâlinde aileye ölüm aylığı bağlanmama, işsizlik sigortasından faydalanamama ve GSS primlerini kendi bütçelerinden ödeme zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin gibi temel özlük haklarından mahrumiyet söz konusu.

Durmuş, bu kayıpların uzun vadede çalışanların yaşam standardını ve gelecekteki sosyal güvenliğini doğrudan etkilediğini belirtti.

İşverenler için telafisi güç mali riskler:

SGK uygulamalarının hedefinin cezalandırmak değil, rehberlikle işletmeleri desteklemek olduğunu kaydeden Durmuş, kayıt dışı istihdam tespitinde işletmelerin yüksek idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve olası iş kazalarında ağır yasal yükümlülüklerle karşılaşabileceğini hatırlattı. Ayrıca kayıt dışı uygulamaların piyasa dengesini bozduğu, haksız rekabete yol açtığı ve vergi kaybı oluşturduğu; bunun da sosyal güvenlik sistemi içinde çalışan-emekli dengesine zarar verdiği vurgulandı.

Durmuş, işletmelerin sürdürülebilirliği ve hukuki güvenliği için mevzuata uygun hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Ücret ödemelerinde banka kanalı zorunluluğu ve başvuru yolları:

Çalışma hayatında şeffaflığın sağlanması amacıyla Ülke mevzuatı gereği 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde net ücret ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılmasının yasal zorunluluk olduğuna işaret eden Durmuş, bu kurala uymayanlara her bir çalışan ve ihlal ayı için katlanarak artan idari para cezaları uygulandığını hatırlattı.

Vatandaşların sigorta primlerinin doğru yatırılıp yatırılmadığını takip edebilecekleri kanallar arasında e-Devlet (www.turkiye.gov.tr), ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, SGK il/ilçe müdürlükleri ve şahsen başvurular bulunuyor. Sigortasız çalıştırılan veya ücreti eksik bildirilen işçiler ihbar ve şikâyetlerini ALO 170, CİMER veya SGK müdürlüklerine iletebiliyor.

İl Müdürü Durmuş sözlerini, "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende" ifadesiyle tamamlayarak, kayıtlı istihdamın ülkenin yarınlarına yapılan en büyük yatırım olduğuna dikkat çekti.

ERZURUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ NİZAMETTİN DURMUŞ, KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN HEM ÇALIŞANLAR HEM İŞVERENLER HEM DE DEVLET İÇİN CİDDİ RİSKLER BARINDIRDIĞINI BELİRTEREK, "SİGORTA İLE İŞ GÜVENDE, İŞÇİ GÜVENDE; GELECEK GÜVENDE" UYARISINDA BULUNDU.