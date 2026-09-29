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Kayıtları güncelleyin: B-Reçete ile zirai ilaç temininde mağduriyeti önleyin

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin B-Reçete’den ilaç temininde mağdur olmaması için ÇKS, KOBÜKS ve TÜKAS kayıtlarını güncellemesini istedi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Kayıtları güncelleyin: B-Reçete ile zirai ilaç temininde mağduriyeti önleyin

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uyarısı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, B-Reçete uygulamasında kesintisiz hizmet sağlanabilmesi ve üreticilerin zirai ilaç temininde mağduriyet yaşanmaması için kayıtların güncel tutulması gerektiğini duyurdu. Müdürlüğün paylaşımında, reçetelerin üreticilerin sistemde kayıtlı alan ve ürün bilgilerine göre düzenlendiği hatırlatıldı.

B-Reçete altyapısı ve entegre sistemler

Açıklamada, B-Reçete altyapısının tarımsal üretimin dijital takibini sağlayan üç ana veri tabanıyla entegre çalıştığı vurgulandı. Reçetelerin sorunsuz oluşturulabilmesi için esas alınan onaylı sistemler şunlardır: ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi), KOBÜKS (Köy Bazlı Ürün Kayıt Sistemi) ve TÜKAS (Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi).

Sorunsuz ilaç temini için dikkat edilmesi gerekenler

Müdürlük, üreticilerin zirai ilaç alım sürecinde kuyrukta beklememesi ve sistem engeline takılmaması için üç temel kurala uyulmasını istedi. İlk olarak, ÇKS, KOBÜKS ve TÜKAS kayıtlarının güncel olması gerektiği belirtildi; eksik veya eski kayıtlar reçete düzenlenmesini engelleyebilir.

İkinci olarak, üretim yapılan alan ve yetiştirilen ürün bilgileri sistemlere doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir. Yanlış ya da eksik alan/ürün beyanı, ilgili bitki koruma ürünü reçetesinin hatalı oluşturulmasına yol açabilir.

Üçüncü olarak ise iletişim bilgilerinin başta cep telefonu numaraları olmak üzere güncel tutulması istendi; iletişim verilerindeki hatalar tedarik sürecinde bilgilendirme ve onay akışını aksatabilir.

Yetkililer, tarımsal üretimde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin korunması açısından tüm çiftçilerin kayıtlarını hızlıca kontrol edip gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etti. Bu adımların, hem üreticilerin hem de tedarik zincirinin aksamadan işlemesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, B-REÇETE SİSTEMİNDE KESİNTİSİZ HİZMET SUNULABİLMESİ VE...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, B-REÇETE SİSTEMİNDE KESİNTİSİZ HİZMET SUNULABİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN ZİRAİ İLAÇ TEMİNİNDE MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN KAYITLARIN GÜNCEL TUTULMASI GEREKTİĞİ UYARISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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