Kayıtlı anılara umut: Kayseri’de Naciye-Ramazan Büyükkılıç Alzheimer aktif yaşam merkezi açıldı

Merkezin açılışı ve yapay zeka anı:

Tören, Erenköy Mahallesindeki merkez önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışta duygusal anlar yaşandı; merhum hayırsever Ramazan Büyükkılıç tarafından önceden hazırlanmış açılış konuşması, törene yapay zeka aracılığıyla seslendirilerek dinleyicilere ulaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, söz konusu kayıtlı konuşmayı dinlediğini belirterek merhum ağabeyine rahmet diledi ve merkezin hayata geçirilmesindeki niyet ve katkılara dikkat çekti.

Başkanın uyarısı ve sağlık vurgusu:

Başkan Büyükkılıç törende yaptığı konuşmada Alzheimer için "Çağın hastalığı" ifadesini kullandı ve nöroloji uzmanı kimliğine atıfla uyarılarda bulundu. Konuşmasında şu satırlara yer verdi: "Değerli büyüğümüz Ramazan ağabeyimi yapay zeka marifetiyle de olsa hazırlamış olduğu konuşmayı dinledim. Kendileri hastanede yatarken bana 'açılışı ne zaman yapacağız' diye sormuştu. 'Tamamlandı ağabey, inşallah yaparız' dedim. Bu metni içeren bir konuşma da hazırlayacağını ifade etmişti. Allah gani gani rahmet eylesin."

Başkan, dijitalleşmenin etkisine de dikkat çekerek Alzheimer vakalarının yaş grubunun düştüğünü; artık 40’lı yaşların bile telaffuz edildiğini söyledi ve gençleri şu cümlelerle uyardı: "Elimizdeki dijital aletlere biz hükmedelim, onlar bize hükmetmesin. Elimizden düşürmüyoruz, gerekli, gereksiz yere kullanıyoruz. Dolayısıyla da beyin de tahribata sebep oluyoruz."

Hastaların toplum içindeki durumuna ilişkin endişelerini de aktaran Büyükkılıç, hastaların kapatılmasının ve dışarı çıktıklarında yolunu şaşırmalarının yaratabileceği tehlikelere vurgu yaptı ve merkezin bir hastane değil, sosyal destek projesi olduğunu belirtti: "İnsanların gün boyu yakınının başında bekleyerek kendi sosyal hayatını da zindan ettiği bir süreçte belediye olarak böyle bir çalışma yapalım dedik ve hayata geçirdik."

Törene katılanlar ve kapanış:

Hava koşulları nedeniyle törene katılamayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Büyükkılıç ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti. Bakan Göktaş, "Çok tebrik ediyorum. Gönlüm ve dualarım sizinle. Kayseri’mize çok güzel bir hizmet kazandırdınız. Ailenize gönülden teşekkür ediyorum. Merkezimizin yaşlılarımıza güzel bir hizmeti olacak. Bu süreçte ailelerimize nefes olacak. İnşallah Kayseri’mize hayırlı olsun" dedi.

Programda ayrıca Kur’an-ı Kerim okunması ile devam edildi; Hulusi Akar Cami İmam Hatibi Musa Çetin Kur’an okudu, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz dua etti. Merkez, kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, rektörler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve hayırsever merhum Ramazan Büyükkılıç ile merhume Naciye Büyükkılıç’ın kızları da katıldı.

Merkez, Alzheimerli bireylerin ve ailelerinin gündelik hayatlarına nefes alabilecekleri sosyalleşme ve destek imkânı sunmayı hedefliyor; tören katılımcıları emeği geçenlere teşekkür ederek merkezin il için önemli bir hizmet olduğuna vurgu yaptı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ'IN MERHUM AĞABEYİ TARAFINDAN YAPTIRILAN NACİYE-RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ VE KIZLARI ALZHEİMER AKTİF YAŞAM MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.