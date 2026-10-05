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kayıtlı arazi için yıllara yayılan dava: 280 mirasçının bekleyişi

Kayseri Hacılar'da HES Kablo tarafından 50 yıldır kullanılan arazinin mirasçıları, 12–13 yıllık davanın sonuçlanıp satış ve tazminatın paylaşılmasını istiyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Selin Yıldız

kayıtlı arazi için yıllara yayılan dava: 280 mirasçının bekleyişi

Kayseri Hacılar'da 50 yıllık arazinin mülkiyeti tartışması sürüyor

1974'te enerji kabloları üretmek amacıyla kurulan HES Kablo fabrikasının bulunduğu arazinin, mirasçılara göre dedelerinden kaldığı ve tapulu olduğu iddiasıyla başlayan hukuk mücadelesi yıllardır devam ediyor. Davanın tarafı olan mirasçılar, fabrikanın arazide yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösterdiğini belirtiyor.

Davaya ilk başlandığında yaklaşık 120 kişi olan mirasçı sayısı, geçen yıllar boyunca ölümler ve yeni hak talepleri nedeniyle bugün yaklaşık 280 kişiye yükseldi. Mirasçıların ortak talebi; arazinin mahkeme kararıyla satılması, satış bedelinin hissedarlar arasında dağıtılması ve geriye dönük kullanım bedelinin ödenmesi yönünde.

Mirasçıların iddiaları:

Mirasçılardan Kadir İl, davanın yaklaşık 12–13 yıldır sürdüğünü, iki kez mahkemeyi lehlerine kazandıklarını ancak kararların İstinaf Mahkemesi tarafından bozulduğunu aktardı. İl, şu anda üçüncü mahkeme sürecinin yürütüldüğünü belirterek tapulu arazilerinin şirkete işgal edildiklerini söyledi.

Bir diğer mirasçı Asım Ateş de davanın bir an önce sonuçlanmasını talep etti ve önceki aleyhe bozulmalar nedeniyle hakkın geciktiğini vurguladı. Mirasçıların talepleri arasında arazinin satışla çözülmesi ve geçmişe dönük kira bedelinin ödenmesi ön plana çıkıyor.

Fabrikanın mülkiyet geçmişi ve dava sürecine etkisi:

Mirasçılar, fabrikanın kuruluşunda köylülerin küçük hissedar olarak yer aldığını, zamanla şirketin el değiştirdiğini ve mülkiyetin farklı ellerden geçmesinin davanın seyrini etkilediğini ifade ediyor. Süreç içinde fabrikanın Erciyes Anadolu Holding çatısı altında olduğu, daha sonra TMSF yönetimine geçtiği ve 2025 yılında Nakkaş Holding'e satıldığı belirtiliyor.

Dava sürecinde mahkeme kararlarının İstinaf tarafından geri çevrilmesi, mirasçı sayısının artması ve taraflar arasındaki karmaşık mülkiyet iddiaları, dosyanın yıllardır sonuçlanamamasına neden oldu. Mirasçılar, adaletin sağlanmasını ve haklarının dağıtılarak kapatılmasını bekliyor.

ASIM ATEŞ (SOLDA) VE KADİR İL (SAĞDA), YAKLAŞIK 12 YILDIR SÜREN DAVANIN SONUÇLANMASINI...

ASIM ATEŞ (SOLDA) VE KADİR İL (SAĞDA), YAKLAŞIK 12 YILDIR SÜREN DAVANIN SONUÇLANMASINI BEKLİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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