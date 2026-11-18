Kaydı bulunan çarpışma Kayapınar'da yaşandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı, olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza anı ve görüntüler:

Çarpışma, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışma anı, çarpışmanın şiddeti ve otomobilin refüje çıkarak duruşu net biçimde görülüyor. Kamera kayıtları, olayın tespiti ve soruşturma açısından önemli delil olarak değerlendiriliyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve polis ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve görgü tanıklarının ifadesi ile güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

Yetkililer, bölgedeki trafik güvenliği ve araçların hız durumunun da araştırılmasıyla birlikte soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Diyarbakır’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı