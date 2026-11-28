Olayın gelişimi:

Olay, 26 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın sürücüsü A.A., aracının önünden çekilmediği ve kendisine hakaret ettiği iddiasıyla, yanındaki 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet G.'ye araçtan inerek saldırdı.

Sürücünün genç engelliye tekme ve tokatlarla müdahalesi, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırının anlık ve şiddetli olduğu, çevredekilerin olaya müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Görüntüler ve müdahale:

Olayı gören vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, saldırganı vatandaşların arasından alarak ifadesi alınmak üzere emniyete teslim etti. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın tespit edilmesinde belirleyici oldu.

Soruşturma ve idari işlem:

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve saldırı amacıyla araçtan inmek maddelerinden toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ÇAĞLAYANCERİT İLÇESİNDE 19 YAŞINDAKİ ENGELLİ MEHMET GÖKBURUN’U DARBEDEN SÜRÜCÜYE, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK VE SALDIRI AMACIYLA ARAÇTAN İNMEKTEN TOPLAM 260 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI